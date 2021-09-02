Düzce Valisi Atay'dan Ümit Milli Futbol Takımı'na ziyaret - Son Dakika

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentte UEFA 2023 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçı hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Belçika ve İskoçya maçlarının hazırlıklarını sürdüren milli takımı ziyaret eden Atay, teknik direktör Tolunay Kafkas ile sohbet etti.

Teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyen Atay'a, milli takım forması hediye edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da yer aldığı ziyaret, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çekiminin ardından son buldu.