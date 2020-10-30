Hafız öğrenciler bilim projelerindeki başarılarıyla takdir topluyor - Son Dakika

Hafız öğrenciler bilim projelerindeki başarılarıyla takdir topluyor

30.10.2020 11:39

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen hafızlık projesi okullarından Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bilim alanında yaptıkları projelerle TÜBİTAK, ODTÜ ve TEKNOFEST'te elde ettikleri derecelerle takdir topluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen hafızlık projesi okullarından Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bilim alanında yaptıkları projelerle TÜBİTAK, ODTÜ ve TEKNOFEST'te elde ettikleri derecelerle takdir topluyor.

Türkiye genelinde projeye dahil olan okullar arasında hafız yetiştirmenin yanında bilim alanında yaptığı çalışmalarla da ön plana çıkan okulda kurulan 8 farklı atölyede, rehber öğretmenler tarafından seçilen öğrenciler, yazılım, kodlama ve teorik eğitimler alıyor.

Türkiye genelinde 2 yıldır TÜBİTAK, ODTÜ ve TEKNOFEST yarışmalarına farklı alanlarda projeler sunan öğrencilerin yazılım, buluş ve icatları çeşitli dereceler elde etti.

"5 yılda 400'ün üzerinde hafız yetiştirdik"

Okul müdürü Gürol Ün, AA muhabirine, 5 yıl önce eğitime başlayan okulda 400'ün üzerinde hafız yetiştirdiklerini söyledi.

Ün, bilim alanında da çok önemli başarılar elde ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hafız yetiştirmemizin yanında okul içinde uygulama atölyeleri kurduk. Bu alanlarda rehber öğretmenlerimiz çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Özellikle son 2 yıldır bunun meyvelerini almaya başladık. Bu yıl hem TÜBİTAK projelerine hem de ODTÜ Robot Yarışmalarına katıldık. Özellikle hedef haline getirdiğimiz TEKNOFEST'e 5 projede, 100 bin başvuru arasında ilk 5 bine girerek TEKNOFEST'in en önemli 5 dalında yarışmaya katılma hakkı elde ettik. Burada da öğrencilerimizin 5 yıllık birikimleri neticesinde ulaştığı noktayı gördük. Teorik bilgilerin özellikle pratiğe dönüşüm alanı olarak gördüğümüz STEAM merkezini daha da geliştirerek öğrencilerimizin bilimi hem teori hem uygulama haline getirdikleri bir alan, bir yaşam merkezi haline getirdik. Bunda da başarılı olduk."

"Çocuklarımız bundan sonraki yıllarda daha büyük başarılar elde edecek"

Hafız öğrencilerin çalışma azimlerinden memnun olduklarını anlatan Ün, "İlk hafızlarımızla Türkiye'de büyük başarılar elde ettik. 4 yıldır ODTÜ'ye gidiyorlar. ODTÜ'de hep ilk 4'teler. 3 yıl önce oraya ilk gittiğimizde ilk ortaokul bizdik. Bu öğrencilerimiz 6. sınıftan itibaren slothworks ve kodlama gibi programları öğrenerek, üzerine koyarak gidiyorlar. Bence potansiyellerinin çok üzerinde bir seviyeye geldiler. Tabii Kur'an'ın bereketi de var. Biz onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Ün, bu yıl farklı yarışmaların tamamında yüzlerce proje arasında dereceler elde ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu sene ODTÜ'de robot yarışmasında 4'üncü olduk. TEKNOFEST'te roket fırlattık. Orada roketi rampaya koyabilmek büyük bir başarı. Biz zannediyorum oradaki 800 takım arasında ilk 86'ya girdik, 23'üncü olduk. 23 takım arasında da orada roketi uçurma aşamasında 11'inci olduk. Aslında kıl payı 3'üncülüğü kaçırdık. Bu da bizim tecrübemiz oldu. İHA uçağımızı orada uçurduk. Maalesef son anda bir kırım yaşadık. Orada da ilk 15'teyiz. Uçan arabada 1,5 puanla 3'üncülüğü kaçırdık, 5'inci olduk. Çevre ve enerjide 6'ncı olduk. Akıllı ulaşımda 9'uncu olduk. Çocuklarımız bundan sonraki yıllarda daha büyük başarılar elde edecek."

Hafız öğrenciler bilim projelerindeki başarılarıyla takdir topluyor
Hafız öğrenciler bilim projelerindeki başarılarıyla takdir topluyor
Hafız öğrenciler bilim projelerindeki başarılarıyla takdir topluyor
Hafız öğrenciler bilim projelerindeki başarılarıyla takdir topluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, milli eğitim bakanlığı, Mehmet Akif İnan, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hafız öğrenciler bilim projelerindeki başarılarıyla takdir topluyor - Son Dakika

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