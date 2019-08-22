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Düzceli öğrenciler de "Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor" kervanına katıldı

1 saat önce

Düzceli öğrenciler de "Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor" kervanına katıldıDÜZCE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaz dönemi için başlattığı 'Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor' projesi Düzce'de Beyciler Anadolu Lisesi'nde başladı.

Düzceli öğrenciler de "Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor" kervanına katıldı

DÜZCE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaz dönemi için başlattığı 'Liseliler Çok Okuyor Çok Geziyor' projesi Düzce'de Beyciler Anadolu Lisesi'nde başladı. Öğrenciler hem okuyor hem de birlikte gezmek istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerinin tatilde okuma alışkanlıklarının sürdürülmesi, aralarındaki etkileşim ve bilgi paylaşımının artırılması amacıyla "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası başlatıldı.

Proje kapsamında Düzce'de bulunan Beyciler Anadolu Lisesi'nde de kitap grubu kuruldu. 10. sınıf öğrenciler tarafından kurulan kitap okuma grubunda öğrenciler Cengiz Aytmatov'dan Gün olur Asra bedel kitabı ve Orhan Veli'nin tüm şiirlerini okumayı tercih etti. Sosyal Medya üzerinden kitabı okuduklarını da paylaşan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı proje sayesinde yaz aylarında da kitap okuduklarını ve her yaz böyle projelerin olmasını istediklerini söylediler.

Öğrenciler Esra Temeler, Sena Metin, Eslem Çiçek, Rümeysa Çavuş ve Tuğçe Kurunç

"Yazın tatil yapmak dışında kitap okumayı da çok sevdiğimiz için tatilimizi kitap okumakla da değerlendiriyoruz. Bunun için arkadaşlarımız ile bir grup kurduk ve tatilimizi kitap okuyarak değerlendiriyoruz. Liseler çok okuyor çok geziyor kampanyasında Beyciler Anadolu Lisesi olarak arkadaşlarımız ile katılım sağladık. Cengiz Aytmatov'un Gün olur Asra bedel ve Orhan Veli'nin bütün şiirlerini okuyoruz ve bunu sosyal medya paylaşıyoruz. İnşallah düzenlenecek olan kampa birlikte gitmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu projesini çok beğendik ve her yaz böyle şeyler olmasını istiyoruz" dediler.

Anadolu Lisesi, Ziya Selçuk, Düzce, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:31 Kaynak: İHA
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