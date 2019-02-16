Son Dakika Haberleri: Düzceliler Bebeklerine Zeynep ve Ömer Asaf İsmini Verdi

Düzceliler Bebeklerine Zeynep ve Ömer Asaf İsmini Verdi

56 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzceli anne babalar 2018 yılında bebeklerine en çok Zeynep ve Ömer Asaf ismini verdi.

Düzceliler Bebeklerine Zeynep ve Ömer Asaf İsmini Verdi, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzceli anne babalar 2018 yılında bebeklerine en çok Zeynep ve Ömer Asaf ismini verdi.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Düzce ilinde 2018 yılında doğan bebeklere konulan isimler incelendiğinde önceki yıllarda olduğu gibi kızlarda "Zeynep", erkeklerde de "Ömer Asaf" isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Düzce ilinde Kız bebeklerde, Zeynep'ten sonra en çok tercih edilen isimler Asel, Elif, Defne, Elif, Zümra, Ebrar, Buğlem, Belinay, Zehra ve Duru olurken, erkek bebeklerde, Ömer Asaf'tan sonra en popüler isimler Ali Asaf, Alparslan, Ertuğrul, Miraç, Yiğit, Eymen, Ömer, Hamza, Yusuf oldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Anne, Düzce, Ömer Asaf, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzim Kuyruğu Eleştirisine Yanıt: Yokluk Değil, Varlık Kuyruğu

Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: Geri Adım Atmayacağız, Temmuz'da Teslim Edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Takımda Yerli Teknik Direktör Olmasını İsterim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 11:54:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzceliler Bebeklerine Zeynep ve Ömer Asaf İsmini Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]