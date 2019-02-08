Düzeltme) Saadet Partisi İl Başkanın Oğlunun da Olduğu Araç Kaza Yaptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
29 dakika önce
Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlunun da içinde olduğu araç kaza yaptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Saadet Partisi Elazığ
İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlunun da içinde olduğu araç kaza yaptı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Sivas- Malatya
karayolu Yağdonduran
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 23 BN 940 plakalı araç, M.T. yönetimindeki 58 TU 307 plakalı kamyonla ile çarpıştı. Kazada araçta bulunan Tahsin Karadağ
hayatını kaybetti, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu'nun oğlu Abdullah ile birlikte 2 kişi de yaralandı.
Kaza haberini alan Hacıbekiroğlu, Sivas'a gitti. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:17 Kaynak: İHA
Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi
Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
Yalçın Menteş'in Öldüğünü, Doğum Gününde Öğrenen Mehmet Ali Erbil, Gözyaşlarını Tutamadı
Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi