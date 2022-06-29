İçişleri: 1543 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İçişleri: 1543 düzensiz göçmen yakalandı

29.06.2022 10:45
İçişleri: 1543 düzensiz göçmen yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 8 bin 449 noktada 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur (2022/6) Uygulaması' yapıldığını ve 1543 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 8 bin 449 noktada 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur (2022/6) Uygulaması' yapıldığını ve 1543 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin sorumluluk bölgelerinde dün Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile koordineli olarak 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur (2022/6) Uygulaması' yapıldı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar, balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarındaki 8 bin 449 noktada yapılan uygulamada 39 bin 633 personel ve 180 dedektör köpeği yer aldı.

17 ORGANİZATÖRE GÖZALTIUygulamada 5 bin 971 metruk bina, 10 bin 922 umuma açık yer, 461 terminal ve 3 bin 904 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 258 yer kontrol edildi. Uygulamada 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 17 organizatör gözaltına alındı, 1543 düzensiz göçmen yakalandı, 32'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 621 aranan kişi tespit edildi. 749'u yabancı uyruklu toplam 819 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Uygulamada; 8 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve 2 tekne-botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 75 mermi, 2 sahte pasaport, 157 gram esrar, 14 gram eroin, 64 gram metamfetamin, 1667 sentetik ecza ve 1560 paket kaçak sigara ele geçirildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: 1543 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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