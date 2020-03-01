Düzensiz göçmen hareketliliği - UMHD Başkanı Demir - Son Dakika
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Düzensiz göçmen hareketliliği - UMHD Başkanı Demir

6 saat önce

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) Başkanı Avukat Abdullah Resul Demir, "Yunanistan'ın yapmış olduğu eylemler var. Mültecilere gaz bombaları atılması ve plastik mermiler kullanılmasıyla yaralananların olduğunu gördük. Dün hastaneye kaldırılanlar oldu.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) Başkanı Avukat Abdullah Resul Demir, " Yunanistan'ın yapmış olduğu eylemler var. Mültecilere gaz bombaları atılması ve plastik mermiler kullanılmasıyla yaralananların olduğunu gördük. Dün hastaneye kaldırılanlar oldu. İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan sınırında sadece Suriyelilerin olmadığını Afgan, Çeçen, Türkmen, Mısırlı ve Somalilerin de geldiğini söyledi.

Kendileriyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Demir, "Bize 'Bizim Türkiye'de geleceğimiz yok, çünkü hukuki statümüz mevcut değil, bu anlamda gelecek kaygısı duyuyoruz ve Avrupa'daki akrabalarımız böyle bir sıkıntı içerisinde değiller' diyorlar. Yunanistan kapısının bir an önce açılmasıyla da gitmek istiyorlar." diye konuştu.

Mültecilerin siyasi çekişme malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletlerin bir araya gelerek, iş birliği içerisinde çalışarak, bütün bu ihlalleri de dikkate alarak kapıların açılması konusunda iş birliği yapması gerekiyor. Burada Yunanistan'ın yapmış olduğu eylemler var. Mültecilere gaz bombaları atılması ve plastik mermiler kullanılmasıyla yaralananların olduğunu gördük. Dün hastaneye kaldırılanlar oldu. İnsan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması gerekiyor."

Yunanistan'ın, uluslararası hukuku kullanarak kapılarına kadar gelen kişilerin sığınma başvurularını alması gerektiğini vurgulayan Demir, "Reddetme hususunda takdir tabi ki kendindedir ama en azından başvurunun hukuken alınması gerekiyor. Bırakın başvuru alınması, kapıdan içeri girmeye bile zorlanıyorlar. Bir şekilde içeri girenlerin de sürekli çantalarını arıyorlar, cep telefonlarını alıyorlar. Burada yaptığımız mülakatlarda öğrendik, şiddet kullandıkları ve demirlerle dövdükleri kapsamında da şikayetler almış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin, mülteci politikasını değiştirmesi gerektiğini dile getiren Demir, "Bir an önce kapıları açarak mültecileri ülkelerine kabul etmek zorundadırlar. 2 gündür buradayız ve ciddi anlamda insani gereksinimler var. Çocuklar, kadınlar var. Hijyen koşulları kötü, ıslak zeminde yatıyorlar ve buraya ciddi anlamda insani yardımın gelmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Demir, Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarının harekete geçerek Avrupa Parlamentosuna kapıların açılması yönünde baskı kurması gerektiğini kaydetti.

Düzensiz göçmen hareketliliği - UMHD Başkanı Demir

Avrupa Birliği, Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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