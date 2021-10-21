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E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

21.10.2021 07:39

E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde seyir halinde olan ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Taksinin çarptığı yaya metrelerce sürüklenerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saat 03.15 sıralarında Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde iddiaya göre taksi sürücüsü H.Y'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz yayaya çarptı.

METROBÜS YOLUNA SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaya, metrobüs yoluna savruldu. Kazanın şokuyla emniyet şeridinde duran taksi sürücüsü durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kaza sonrası ağır şekilde yaralanan yaya üzerinde yaptığı incelemeler sonrası talihsiz adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

TRAFİK DURDU

Polis ekipleri otoyol üzerinde yaşanacak ikinci bir kazanın önüne geçmek amacıyla trafik akışını keserek araç geçişini yan yol üzerinden sağladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden şahıs incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken ticari taksi sürücüsü H.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazaya karışan ticari taksinin de olay yerinden kaldırılmasıyla yol açılarak trafik akışı normale döndü.

E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Bahçelievler, Edirne, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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