e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli - Son Dakika

e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli

Bebek ürünleri satan e-bebek'e ulaşım sorunu devam ederken müşteriler başta kredi kartı bilgileri olmak üzere kişisel verilerinin korsanların eline geçmiş olmasından endişe ediyor.

Bebek ürünleri satan e-bebek'e ulaşım sorunu devam ediyor. Dün Milliyet'in manşete taşıdığı e-bebek'e düzenlenen siber saldırıyı öğrenen kullanıcılar, başta kredi kartı bilgileri olmak üzere kişisel verilerinin, korsanların eline geçmiş olmasından endişe ediyor.

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Birçok tüketici e-bebek'in sosyal medya platformlarına konuyla ilgili şikâyetlerini iletiyor. Tüketiciler, mağazalarda ise ürünlerin fiyatlarının hesap makinesiyle toplanmaya devam ettiğini belirtiyor.

NE OLMUŞTU?

Markanın e-ticaret sitesine yönelik yapılan saldırıda site kullanılamaz hale gelirken fiziki mağazalarda da kasa sistemi çökmüştü. ebebek.com'dan yapılan açıklamada, uzmanların web sitesini normale döndürmek için çalıştığı, markanın 52 ildeki 161 mağazasının hizmete devam ettiği belirtildi. Açıklama, saldırının 5 Temmuz Pazar günü saat 03.19'da yapıldığı belirtilirken kredi kartı bilgileriyle ilgili risk olmadığını söylendi.

Öte yandan siber saldırıyı düzenleyenlerin siteyi bırakmak için fidye istedikleri iddia ediliyor. İddiaya göre, hacker'ların e-bebek.com dosyaları ve veritabanındaki tüm bilgileri şifrelediği, 300 Bitcoin fidye karşılığında düzelteceklerini söyledikleri belirtiliyor. 300 Bitcoin'in TL karşılığı ise 20 milyon lirayı buluyor.

e-bebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, Linkedin hesabından yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"e-bebek altyapısında kredi kartı bilgilerini tutmadığımız için bir adet dahi kredi kartı bilgisi dışarı sızmamıştır, sızması mümkün değildir. e-bebek güvenlik altyapısı ve yedeklilik süreçleri sayesinde diğer tüm datalarımız da güvenli şekilde elimizdedir."

Tüketici yorumları:

Tüketicilerin e-bebek hakkında sosyal medya yorumlarından bazıları şöyle:

Mağazalarda tüketicilere fiş verilmiyor.

Şirket bilgilerinizden çok kişisel verilerimiz önemli.

Kart bilgilerinin sızmadığını söylüyorsunuz ancak kredi kartımla ilgili bir sorunla karşılaşırsam sorumlu olarak sizi tutacağım.

Web sayfası siber saldırıya uğramış, yalnız mağazalarda müşterileri mağdur etmemek için reyonlardan tek tek fiyat bakıp not alıyorlar.

IT'ye daha çok yatırım yapılmalı.

Geçen haftaki siparişler elimize ulaşacak mı?

"CLİCK TO BRİCK" MODELİ

Bazı firmalar operasyon ve stok maliyetlerinin daha az olması nedeniyle işe sanal mağazalarla başlıyor. 'Click to brick' (Tık'tan tuğlaya) denilen modelle sanalda belli bir noktaya ulaşan e-mağazalar fiziksel mağazaya geçiş yapıyor. E-bebek de bu mağazalardan biri.

2001 yılında e-ticaret sitesi olarak sektöre giren e-bebek, 2003 yılında 'click to brick' denilen e-ticaretten fiziksel mağazacılığa geçiş yapmış bir şirket.

Bebek, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:13 

Son Dakika Ekonomi e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli - Son Dakika Ekonomi
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