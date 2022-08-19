Berivan'ı boşanma davası açtığı için öldürmüş (2) - Son Dakika
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Berivan'ı boşanma davası açtığı için öldürmüş (2)

19.08.2022 19:03
Berivan'ı boşanma davası açtığı için öldürmüş (2)

'E-DEVLET'TEN DAVA AÇILDIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLEDİM'İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Recep Uslu'nun, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32) ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i (61) tabancayla öldürüp, 2 baldızını da ağır yaraladığı olayda gözaltı sayısı 2'ye yükseldi.

'E-DEVLET'TEN DAVA AÇILDIĞINI GÖRÜNCE SİNİRLEDİM'

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Recep Uslu'nun, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32) ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i (61) tabancayla öldürüp, 2 baldızını da ağır yaraladığı olayda gözaltı sayısı 2'ye yükseldi. Recep Uslu'yu cinayetin işlendiği eve otomobiliyle götürdüğü belirlenen O.Y. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Uslu ve O.Y., Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı. Uslu'nun, mahkemedeki ifadesinde, " Batman'dan çıkıp önce kafamı dağıtmak için İstanbul'a gittim. Ardından da eşimin işe başladığını duyunca İzmir'e gelip onu görmek istedim. İzmir'e geldikten sonra, e-devletten hakkımda boşanma davası açtığını öğrenince, sinirlendim. Bununun üzerine eve gidip, olayı gerçekleştirdim" dedi.

Davut CAN/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

Karabağlar, E-Devlet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berivan'ı boşanma davası açtığı için öldürmüş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berivan'ı boşanma davası açtığı için öldürmüş (2) - Son Dakika
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