e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor - Son Dakika
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e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor

e-Devlet\'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
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TCMB tarafından geliştirilen yeni e-Devlet hizmetiyle vatandaşlar, adlarına kayıtlı tüm ödeme ve elektronik para kuruluşu hesaplarını tek ekrandan görüntüleyebilecek. Sistem üzerinden aktif ve pasif hesaplar ile bu hesaplarda bulunan bakiyeler sorgulanabilecek. Yeni hizmetten yasal mirasçılar da vefat eden yakınlarının hesap bilgilerine erişmek için yararlanabilecek.

Dijital ödeme sistemleri ve elektronik para kuruluşlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşların farklı platformlarda açtıkları hesapları takip etmesi zorlaşırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu soruna çözüm olacak yeni bir hizmet geliştirdi.

TCMB'nin ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmalar sonucunda hayata geçirilen "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" hizmeti, e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların kullanımına sunuldu.

TÜM HESAPLAR TEK EKRANDA GÖRÜLECEK

Yeni hizmet sayesinde vatandaşlar, farklı uygulamalara tek tek giriş yapmak zorunda kalmadan adlarına kayıtlı ödeme ve elektronik para kuruluşu hesaplarını tek ekran üzerinden görüntüleyebilecek.

Sistemde aktif ve pasif hesaplar listelenirken, hesaplarda bulunan bakiye bilgileri de görülebilecek.

MİRASÇILAR DA SORGULAMA YAPABİLECEK

Yeni uygulama yalnızca hesap sahiplerini değil, yasal mirasçıları da kapsıyor.

Buna göre, mirasçılar e-Devlet üzerinden vefat eden yakınlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında bulunan hesaplarını da sorgulayabilecek.

NASIL SORGULANACAK?

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların şu adımları izlemesi gerekiyor:

e-Devlet sistemine giriş yapılacak.

Arama bölümüne "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" yazılacak.

Açılan ekranda kişinin adına kayıtlı aktif ve pasif hesaplar ile bu hesaplarda bulunan bakiye bilgileri görüntülenebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, E-Devlet, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika E-Devlet e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Güzel tezgah tcmb yetki vererek bütün hesaplarımı ortaya çıkarıyorlar :)) 0 1 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Mal editör 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor - Son Dakika
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