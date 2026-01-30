e-TEP Sınavı Yarın Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

e-TEP Sınavı Yarın Yapılacak

30.01.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak e-TEP sınavına 584 aday başvurdu.

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP/1), yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 salonda uygulanacak sınav için 584 aday başvurdu. Sınavda, emniyet görevlileri dahil 208 kişi görev yapacak.

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak ve iki oturum ile dört bölümden (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) oluşan e-TEP, saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların İngilizce yeterlikleri, güvenilir, geçerli ve günümüz koşullarına uygun ölçme teknikleriyle değerlendirilecek. Kurum ve kuruluşlar, gerekli görmeleri halinde, sınav sonuçlarını kendi mevzuatları doğrultusunda yabancı dil yeterliğinin belirlenmesinde kullanabilecek.

27 Şubat'ta açıklanacak sonuçların, sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli sayılması önerilirken, geçerlilik süresi ve kabul koşulları, başvurulacak kurumun belirlediği ölçütlere göre değişiklik gösterebilecek.

"Uluslararası ölçekte marka uygulama"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-TEP için uzun süreli hazırlık ve altyapı çalışması yürüttüklerini belirtti.

Ersoy, "ÖSYM'nin öz kaynakları ile hayata geçirilen bu uygulama için uzman arkadaşlarımız yoğun çalışma ve gayret gösterdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2026 Sınav Takvimi'nde 4 e-TEP bulunuyor. Adaylara kendi akademik ve mesleki planlamalarına uygun olarak sınava girme imkanı tanınmış olacak." ifadelerini kullandı.

ÖSYM tarafından geliştirilen e-TEP'in, yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, küresel akademik ve mesleki beklentilere de yanıt veren bir yapı sunduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı hedefleyen sınav, adayların yurt dışı eğitim, akademik başvuru ve kariyer süreçlerinde kullanılabilecek nitelikte bir dil yeterlik belgesi olma potansiyelindedir. ÖSYM, uzun yıllara dayanan ölçme-değerlendirme deneyimini dijitalleşme ve küresel standartlarla birleştirerek uluslararası sınav uygulayıcıları arasında güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda e-TEP, Türkiye'nin ölçme ve değerlendirme alanındaki kurumsal kapasitesini uluslararası alanda görünür kılan stratejik bir kazanım niteliği taşıyor. Uygulama, Türkiye'nin uluslararası vizyonuna da büyük katkı sağlayacak. 2025 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan işbirliği protokolleri e-TEP'in çok sayıda ülkede gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak."

Kaynak: AA

İstanbul, Ankara, Güncel, İzmir, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel e-TEP Sınavı Yarın Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:49:22. #7.11#
SON DAKİKA: e-TEP Sınavı Yarın Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.