e-Twinning projesiyle öğrencilerin hayat boyu sporu sevmesi amaçlanıyor - Son Dakika

eTwinning projesi olan "Healthy Lifestyle" kapsamında öğrencilerin sporu seven bireyler olması konusunda farkındalık oluşması amaçlanıyor.

Türkiye'nin kurucu, Ürdün, Polonya ve Romanya'nın ortağı olduğu "Healthy Lifestyle" projesi kapsamında çocuklara sağlıklı beslenme ve sporun ayrılmaz bir bütün olduğu anlatılarak, farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kastamonu Orhan Şaik Gökyay İlkokulu, proje ortakları arasında yer alıyor.

Okulun İngilizce öğretmeni Esin Demirbaş, AA muhabirine, 43 öğrenci ile projede yer aldıklarını belirtti.

Dört ayrı ülkenin projeye dahil olduğunu anlatan Demirbaş, "Çağımızın sorunu hareketsizlik ve obezite. Pandemiyle özellikle bu süreçte gençler daha hareketsiz bir yaşam sürüyor. Hazır yiyeceklerin yaygınlaşmasıyla daha sağlıksız bir beslenme süreci yaşanıyor. Bu konuda gençlerde farkındalık oluşturmak, onları daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek için bu projeyi hayata geçirdik. " dedi.

Sporla yaşayan gençler yetiştirmek için çalıştıklarını dile getiren Demirbaş, "Öğrencilerimizin hayat boyu aktif ve sporu seven bireyler olması konusunda farkındalık sağlamak istiyoruz. Sağlıklı beslenme ve sporun ayrılmaz bütün olduğunu, çeşitli rekreasyon alanlarını fark etmeleri ve hayatlarında uygulayabilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Uzman diyetisyen Merve Saatçi, projemiz kapsamında öğrencilerimiz ve velilerimize çevrim içi sağlıklı beslenme söyleşisi gerçekleştirdi. " diye konuştu.

Proje ortaklarının kendi okullarında aktif yaşamla ilgili söyleşiler yaptığını kaydeden Demirbaş, "Bunun yanı sıra aktif yaşam ve sağlıklı yaşamla ilgili öğrenciler posterler hazırladı. Öğrenciler, birbirlerinin görebileceği şekilde yaptıkları çalışmaları web ortamına yükledi. Yapılan bütün posterler önümüzdeki süreçte online sergi haline getirilecek." ifadelerini kullandı.