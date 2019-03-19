Son Dakika Haberleri: E.yeni Malatyaspor Haftalar Sonra Galip Geldi

E.yeni Malatyaspor Haftalar Sonra Galip Geldi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemine son veren Evkur Yeni Malatyaspor'da yüzler gülüyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemine son veren Evkur Yeni Malatyaspor'da yüzler gülüyor. Süper Lig'de en son 18. haftada Göztepe karşısında 3 puan alabilen E.Y. Malatyaspor, o haftadan sonra oynadığı 7 maçta galibiyet elde edememişti. Sarı-kırmızılılar, 19. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olurken, 20. haftada sahasında İM Kayserispor ile 1-1, 21. haftada ise deplasmanda A. Konyaspor ile yine 1-1'lik skorla berabere kaldı. Malatya temsilcisi, 22. haftada Beşiktaş'a 2-1, 23. haftada Ç. Rizespor'a 3-0, 24. haftada M. Başakşehir'e 2-0, 25. haftada da DG Sivasspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Süper Lig'in ilk yarısında 29 puan toplayan Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda ise oynadığı 9 karşılaşmada sadece 9 puan alabildi.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ Sarı-kırmızılılar, 26. hafta itibariyle kalesinde 33 gol görürken, rakip ağlara ise 37 gol gönderdi. Malatyaspor, topladığı 37 puanın 24'ünü iç sahada, 13'ünü ise deplasmanda aldı. Bu veriler göz önünde alındığına Malatya ekibinin deplasman karnesi pek iç açıcı durmuyor.

EN GOLCÜ İSİM ALEKSİC E.Yeni Malatyaspor'da geride kalan 26 haftada en golcü isim 9 golle Sırp futbolcu Danijel Aleksic oldu. Sarı-kırmızılı takımla 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Aleksic, takımı adına kritik gollere imza attı.

(Mehmet Türel/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:51 Kaynak: İHA

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