Son Dakika Haberleri: Ebelere Doğuma Bakış Eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Ebelere Doğuma Bakış Eğitimi verildi

Ebelere Doğuma Bakış Eğitimi verildi

1 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce ebelere yönelik Doğuma Bakış Eğitimi programı düzenlendi.

Ebelere Doğuma Bakış Eğitimi verildi, System.String[]

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nce ebelere yönelik Doğuma Bakış Eğitimi programı düzenlendi.


Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen EBELERİN DOĞUM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR EĞİTİMİ beş gün sürdü.


Erzurum, Nene hatun Kadın Doğum Hastanesi, Oltu, Hınıs, Horasan, Pasinler, İspir, Tekman ve Çat ilçelerinden toplam 17 ebe hanım katıldığı eğitimde ebeler bilgilendirildi.


Eğitim sonunda katılımcılara Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, tarafından katılım belgesi ve hocalara da teşekkür belgesi verildi. Katılımcılara bir teşekkür konuşması yapan Bedir şunları söyledi; "Ebelik mesleği insanlığın doğuşundan itibaren var, Belki de tarihin en eski mesleklerinden biri olup çok kutsal bir mesleklerden birisidir. Yeni doğan bebeğe dokunan, doğumunu gerçekleştiren sizlersiniz, dolayısıyla çok önem arz eden bir göreviniz var. Gelişen dünyada bilgi yenileme ihtiyacı doğuyor, Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor, yeni yaklaşımlar oluyor dolayısıyla bizde Erzurum ilinde Anne Çocuk sağlığını daha iyi bir noktaya getirmek, doğumların daha iyi daha aktif daha sağlıklı daha güvenilir bir şekilde gerçekleştirmek amacındayız. Sağlık hizmetlerinde kendi açımızdan en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz 4.cüsünü düzenlediğimiz yeni yaklaşımlara yönelik, güncelleme tarzında hocalarımızın katkılarıyla, Atatürk Üniversitesi ile yaptığımız protokol doğrultusunda, Kamu Hastaneleri stantları çerçevesinde bir haftalık Eğitim yapmış olduk, İnşallah geri dönüşümü de sahada olur." - ERZURUM

İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı
'Hanımağa', gözcülük yapanlara cinsel ilişki ücretinde indirim yapmış Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:09:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ebelere Doğuma Bakış Eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]