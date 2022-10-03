Eber Gölü'nde yangın - Son Dakika
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Eber Gölü'nde yangın

03.10.2022 16:03

Eber Gölü'nde yangın Gölün kuruyan kısımlarındaki kamışlık alandan yine alevler yükseldi Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçe sınırları içerisinde kalan bölümündeki sazlık alanlardan alevler yükseldi.

Eber Gölü'nde yangın

Gölün kuruyan kısımlarındaki kamışlık alandan yine alevler yükseldi

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçe sınırları içerisinde kalan bölümündeki sazlık alanlardan alevler yükseldi. Gölün kuruyan kısmındaki kamışların alev alev yandığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, gölün Çay ilçesine bağlı kısmında meydana geldi. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede gölün büyük bir bölümüne yayıldı. Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, yangın bölgesinden çıkan dumanlar ise Çay ve Bolvadin ilçelerinden de göründü. Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemezken, bundan dolayı alevler kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Bölgede çıkan yangın devam ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale için bekliyor.

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Kaynak: İHA

Eber, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eber Gölü'nde yangın - Son Dakika

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