Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın - Son Dakika

Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde sazlık alanların bulunduğu noktada yangın çıktı.

Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde sazlık alanların bulunduğu noktada yangın çıktı. Karadan müdahale edilemeyen yangın etkisini azaltarak, sürüyor.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinin ortasında bulunan Eber Gölü'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Sazlıkların bulunduğu alanda çıktığı için araçların giremediği ve karadan müdahale edilemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kaplarken, duman ve alevler çevreden de görüldü.Birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Eber Gölü'nde bölge halkının geçim kaynağı olan sazlıklardaki yangın endişe yarattı. Bölge halkı sık sık benzer yangınların çıktığını belirtirken, rüzgarın şiddetini yitirmeye başlamasıyla alevlerin de etkisini azaltarak sürdüğü kaydedildi.


Bolvadin, Eber, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu
Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Son Dakika Haberleri
17:56 Sağanak ve fırtına etkili oluyor (2) - Son Dakika
17:56 Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Son Dakika
17:56 Araştırmaya göre alkol bağımlısı erkekler daha çok şiddet uyguluyor - Son Dakika
17:56 Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
17:50 GAÜN'de engelli öğrenci çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:00:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]