Ebru Gündeş'in Seren Serengil ve Deniz Akkaya'ya açtığı davada gerekçeli karar açıklandı

Sanatçı Ebru Gündeş, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda futbolcu Ufuk Ceylan ile gizlice görüştüğünü iddia eden sunucu Seren Serengil ile manken Deniz Akkaya hakkında hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Gündeş'in suç duyurusu üzerine Serengil ile Akkaya hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



"Ebru Gündeş takdir ettiğim birisidir"



Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde karara bağlanmıştı. Yargılama aşamasında ifade veren sanık manken Deniz Akkaya savunmasında, "Programın formatı gereği gazete kupürlerinden oluşan haberleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ebru Gündeş'in şahsına ve kişiliğine yönelik kasti bir eylemimiz olmadı. Hatta müşteki şahsen takdir ettiğim ve konserlerine gittiğim birisidir. Beraatimi talep ederim" ifadelerini kullanmıştı.



"Suçlamaları kabul etmiyorum"



Yargılama aşamasında ifade veren bir diğer sanık sunucu Seren Serengil ise ifadesinde, "Televizyon programında basında çıkan haberleri alarak sadece yorum yaptık. Özel hayatın gizliliği kesinlikle ihlal edilmemiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuşmuştu.



"Kuliste çekilmiş basit bir fotoğraf"



Davada tanık olarak ifadesi alınan futbolcu Ufuk Ceylan, "Sanıklar Deniz Akkaya ve Seren Serengil tarafından yapılan haberlerin tümü asılsız ve gerçek dışı olmakla birlikte haberlere adımın niçin konu edildiğini de anlayabilmiş değilim. Haberlere konu edilen fotoğraf sayın Ebru Gündeş ile 2015 yılında verilmiş bir konser sonrası kuliste çekilmiş basit bir fotoğraftır" diye beyanda bulunmuştu.



Serengil ve Akkaya'nın beraatine hükmeden mahkeme gerekçeli kararını açıkladı



Kararında sanıklar Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in beraatine hükmeden mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığı, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğinde bilgi verme ve eleştiri sınırları içerinde kaldığı gerekçesiyle beraat hükmü kurulduğu kaydedildi.



"Mahkeme kararıyla tescil edildi"



Yargılamaya ilişkin açıklama yapan sunucu Seren Serengil'in avukatı Ersoy Akdemir, "Müvekkilim Seren Serengil'in 'Türk aile yapısı' kavramının zarar görmemesi, korunması hassasiyeti ile yapmış olduğu bu yorum da tıpkı diğer tüm haber, değerlendirme ve yorumlarda olduğu gibi hukuka uygun bulunmuş ve mahkeme kararıyla tescil edilmiştir" dedi.