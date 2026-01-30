Ebru Kırışık: Asılsız Haberler Ailemizi Yaralıyor - Son Dakika
Ebru Kırışık: Asılsız Haberler Ailemizi Yaralıyor

Ebru Kırışık: Asılsız Haberler Ailemizi Yaralıyor
30.01.2026 19:26
Ebru Kırışık, basında çıkan asılsız haberler nedeniyle hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın eşi Ebru Kırışık, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında kendisi hakkında yer alan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Ebru Kırışık, fotoğrafının da kullanıldığı söz konusu haberlerin gerçeğe aykırı ve mesnetsiz olduğunu belirterek, "Son günlerde bazı basın ve yayın organlarında, şahsım hakkında fotoğrafımın da paylaşımı suretiyle gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve somut hiçbir bilgiye dayanmayan haber ve paylaşımların yer aldığını üzülerek görmekteyim" ifadelerini kullandı.

Aynı içerikteki asılsız iddiaların ısrarla tekrar edilmesine tepki gösteren Kırışık, bu durumun basın meslek ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak, "Bu asılsız iddiaların gazeteci ve haberci sıfatıyla hareket eden kişiler tarafından ısrarla tekrar edilmesi, basın meslek ilkeleriyle bağdaşmayan, toplumun ortak değerlerine aykırı olup kutsal aile kurumunu hiçe sayan nitelikte olup, şahsımın ve ailemin kişilik haklarına açık bir saldırı teşkil etmektedir" dedi.

Açıklamasında aile kurumuna dikkat çeken Kırışık, "Hiçbir menfaat, aile kurumunun üzerinde değildir. Bu tür yayınlar yalnızca gerçeği çarpıtmakla kalmamakta; ailemize, çocuklarımıza ve özel hayatımıza yönelik ağır bir psikolojik şiddet oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Gerçek dışı yayınlara karşı hukuki süreç başlattığını ifade eden Ebru Kırışık, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı yayınlar nedeniyle hukuki haklarımı korumak amacıyla yasal süreçler tarafımca başlatılmıştır. Basın etiğine ve hukuka açıkça aykırı şekilde yapılan bu yayınların düzeltilmesi ve bu tekzibin yayımlanması zorunlu hale gelmiştir" açıklamasında bulundu.

Sürecin hassasiyetle ele alınmasını isteyen Kırışık, "Ailemize karşı uygulanan bu psikolojik şiddete karşı ilgili kamu kurumlarının gereken adımları atacağına inanıyorum. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sorumlu gazetecilik ilkeleri gereği bu cevap niteliğindeki tekzibin yayımlanmasını saygıyla talep ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
