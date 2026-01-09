Ebru Sanatçısı Tokat\'ta Kurs Alıyor

Ankaralı ebru sanatçısı Adalet Özdürük, Tokat'ın geleneksel el yazması baskısını öğrenmek için geldiği kentte belediye kurslarında eğitim alıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir ebru sanatıyla ilgilenen Kültür ve Turizm Bakanlığından emekli Özdürük, Tokat Belediyesince açılan BELMEK kurslarında geleneksel Tokat baskı sanatını öğrenmek üzere kente geldi.

Özdürük, ilgili Bakanlıkça düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Tokatlı baskı sanatçısından etkilenerek el yazması baskısı öğrenmeye karar verdiğini belirtti.

Sanatı yerinde öğrenmek istediğini dile getiren Özdürük, "Tokat'ın köklü el sanatları mirasının önemli unsurlarından biri olan Tokat baskı sanatıyla BELMEK kurslarında tanıştım. Tokat'ta çok güzel karşılandık. Tokat Belediyesi BELMEK kurs merkezinde kalıpları, boyaları, teknikleri öğreniyoruz. Bu sanat gerçekten çok hoşuma gitti ve devam etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tokat'ta edindiği bilgi ve tecrübeleri Ankara'da da uygulamayı planladığını vurgulayan Özdürük, şunları kaydetti:

"Eminim ki özellikle ev hanımları için bu kurslar çok büyük bir imkan. Hem üretmek hem de kültürel bir değeri yaşatmak açısından çok kıymetli. Bu imkanları bizlere, kadınlara sunan Sayın Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bu süreçte bizlere her türlü desteği veriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu öncülüğünde hayata geçirilen BELMEK kurslarında geleneksel el sanatları yaşatılırken, aynı zamanda kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına katkı sağlanması hedefleniyor.