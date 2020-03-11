Ebru Yaşar'ın heyecanı

Söz ve müziği Bilal Sonses'e, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkı, bugün dijital platformlarda yayınlandı.
Söz ve müziği Bilal Sonses'e, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkı, bugün dijital platformlarda yayınlandı. Yaşar, yönetmenliğini Seçkin Süngüç'ün yaptığı çekimlerde beş modacının imzasını taşıyan beş farklı kıyafet giydi.
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11.03.2020 18:47:40. #1.13#
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