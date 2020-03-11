Ebru Yaşar'ın heyecanı - Son Dakika
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Ebru Yaşar'ın heyecanı

6 saat önce

Söz ve müziği Bilal Sonses'e, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkı, bugün dijital platformlarda yayınlandı.

Ebru Yaşar'ın heyecanı, System.String[]

Söz ve müziği Bilal Sonses'e, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait şarkı, bugün dijital platformlarda yayınlandı. Yaşar, yönetmenliğini Seçkin Süngüç'ün yaptığı çekimlerde beş modacının imzasını taşıyan beş farklı kıyafet giydi.

Mustafa Ceceli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:05 
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