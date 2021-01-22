ECB anketi: Bu yıl Avro Bölgesi ekonomisinin toparlanmasına ilişkin beklentiler geriledi - Son Dakika

ECB anketi: Bu yıl Avro Bölgesi ekonomisinin toparlanmasına ilişkin beklentiler geriledi

22.01.2021 14:11
ECB anketi: Bu yıl Avro Bölgesi ekonomisinin toparlanmasına ilişkin beklentiler geriledi, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının tahminlere göre, 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasından etkilenen Avro Bölgesi ekonomisi, muhtemelen toparlanacak fakat bu toparlanma birkaç ay önce beklenenden daha yavaş hızda olacak.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi katılımcılarının tahminlere göre, 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasından etkilenen Avro Bölgesi ekonomisi, muhtemelen toparlanacak fakat bu toparlanma birkaç ay önce beklenenden daha yavaş hızda olacak.

ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi 2021 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 0,9, 2022 ve 2023 yılları içinse sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,5 oldu.

Geçen yılın son çeyrek anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, birinci çeyrekte enflasyon tahmininde bu yıl ve gelecek yıl için değişiklik olmadı. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri de değişmeyerek yüzde 1,7'de kaldı.

Ankete katılanların, Avro Bölgesi için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) büyüme tahminleri 2021, 2022 ve 2023 yılları için sırasıyla yüzde 4,4, yüzde 3,7 ve yüzde 1,9 oldu. Bu çeyrekte, geçen çeyreğe göre 2021 büyüme tahmininde 0,9 puan aşağı yönlü revizyon olurken, gelecek yılın tahmininde 1,1 puanlık yukarı yönlü değişim görüldü. Ortalama uzun vadeli GSYH büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,4'te kaldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri 2021 ve 2022 yılları için sırasıyla 0,2 ve 0,1 puan aşağı yönlü revize edilerek, sırasıyla yüzde 8,9 ve yüzde 8,3 oldu. 2023'te ise işsizlik oranının yüzde 7,8'e düşmesi bekleniyor. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise 0,2 puan aşağı yönlü revize edilerek yüzde 7,4'e geriledi.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 7-11 Ocak tarihlerinde yapıldı ve araştırmaya 66 profesyonel katıldı.

Avrupa Merkez Bankası, Enflasyon, İşsizlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB anketi: Bu yıl Avro Bölgesi ekonomisinin toparlanmasına ilişkin beklentiler geriledi - Son Dakika


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