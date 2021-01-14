ECB, yüksek avro kurundan kaygılı - Son Dakika

ECB, yüksek avro kurundan kaygılı

14.01.2021 17:21
ECB, yüksek avro kurundan kaygılı, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanaklarında, avro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) aralık ayı para politikası toplantı tutanaklarında, avro kurundaki yükselişin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin 9-10 Aralık'ta Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, üyelerin avro kurundaki yükselişten endişe duyduğu ortaya çıktı.

Tutanaklarda, avro karşısında dolar kurunun kasım ayında nominal olarak yüzde 3,5'ten fazla değer kaybettiği anımsatıldı.

Avro kurunun enflasyona etkilerinin yakından takip edildiğine işaret edilen tutanaklarda, avro kurunun yüksek seviyelerde seyrettiği, son dönemdeki değer artışının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayabileceği belirtildi.

Yönetim Konseyi'nin avro kurunun etkilerini gözlemlemeye devam edeceği vurgulanan tutanaklarda, "Döviz kurundaki gelişmelere ilişkin risklerin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği konusunda endişeler dile getirildi." ifadesi yer aldı.

Tutanaklarda, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin piyasa ve anket bazlı göstergeleri baskıladığına işaret edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) alımlarının faydalarının olası maliyetlerden daha ağır bastığına dikkat çekilen tutanaklarda, "Üyelerin tamamı ekonominin tüm sektörlerine kredi akışını sağlamak ve ekonomik iyileşmeyi desteklemek için ek para politikası tedbirlerinin gerekli olduğu konusunda uzlaştı." değerlendirmesi yapıldı.

Salgının ekonomik etkilerine karşı gerekli olması halinde PEPP'in gelecekte yeni ayarlamalar yaparak sürdürülebileceği ifade edilen tutanaklarda, bazı üyelerin teklif edilen PEPP miktar artışını yeterli bulmadığı belirtildi.

Tutanaklarda, ECB'nin enflasyon hedefi doğrultusunda elindeki bütün araçları uygun biçimde kullanmaya hazır olduğu kaydedildi.

ECB toplantısı

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ECB, 10 Aralık'ta yapılan para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, salgın nedeniyle başlatılan PEPP'in toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırarak 1,85 trilyon avroya yükseltmişti.

Yönetim Konseyi, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bırakmıştı.

PEPP'nin Mart 2022'ye kadar süreceği, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin en azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği belirtilmişti.

ECB'nin faiz oranlarının, yüzde 2 enflasyon hedefine yeterince yaklaşana kadar düşük kalacağı mesajı verilmişti.

ECB Yönetim Konseyi 21 Ocak'ta tekrar bir araya gelecek.

Avrupa Merkez Bankası, Enflasyon, 10 Aralık, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ECB, yüksek avro kurundan kaygılı - Son Dakika Ekonomi


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