Ecdat yadigarı asırlık camileri bayrama hazırlayan milli sporcular dayanışma örneği gösteriyor - Son Dakika

Ecdat yadigarı asırlık camileri bayrama hazırlayan milli sporcular dayanışma örneği gösteriyor

12.05.2021 11:11
Ecdat yadigarı asırlık camileri bayrama hazırlayan milli sporcular dayanışma örneği gösteriyor, System.String[]

Düzce'de bayram namazında cemaati ağırlayacak ecdat yadigarı camiler, muay thai milli takım sporcuları, antrenörler ve köylüler tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Düzce'de bayram namazında cemaati ağırlayacak ecdat yadigarı camiler, muay thai milli takım sporcuları, antrenörler ve köylüler tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Çayağzı köyünde 1323'te Orhan Gazi döneminde çivi çakılmadan çantı tekniğiyle yapılan Orhangazi Camisi ile Hemşin köyünde 2. Mahmud tarafından 1834'te inşa edilen Cuma Camisi, bayram namazında cemaatle buluşacak.

Camilerin bayrama hazır hale getirilmesi için hummalı çalışma yürüten köylülere muay thai milli takım sporcuları ve antrenörleri de destek verdi.

Kentte birçok sosyal projeye imza atan sporcular, üzerlerine koruyucu kıyafet giyerek süpürge ve bezlerle camileri temizledi.

Yardımseverlerden destek alan sporcular, dezenfektan cihazıyla camilerde en küçük noktaya kadar temizlik çalışması yaparak gösterdikleri dayanışma örneğiyle takdir topladı.

"Camilerimiz ilaçlandı ve temizlikleri yapıldı"

Muay Tai Milli Takım Antrenörü Muhammed Bişgin, AA muhabirine, camilerin manevi duyguların çok yoğun yaşandığı yerler olduğunu söyledi.

Camilerin bayrama hazırlanması konusunda kendilerinin de katkısı olmasını istediklerini dile getiren Bişgin, "Camilerimiz bize ecdadımızdan yadigar. Bizi de duygulandırdı. Sporcu arkadaşlarla hem tarihi camilerimizi gezelim hem de temizliğini yapalım dedik. Dezenfeksiyon işlemini yaptık, sildik, süpürdük... Bayram namazı kılınacağı için köy halkına hazır olsun istedik camilerimiz. Camilerimiz ilaçlandı ve temizlikleri yapıldı." diye konuştu.

"Sporcu kişiliği ve duruşuyla örnek olmalı"

Milli sporcu Önder Malkoç da sporcunun kişiliği ve duruşuyla örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Milli sporcuyuz ve vatanımıza hizmet etmek zorundayız. Vatana, millete hizmet etmek için müsabakalara çıkmamız yetmez. Ramazan ayında tarihi Hemşin (Cuma) ve Orhangazi camilerine gelerek hizmet edelim dedik. Herkes yasaklarda evindeyken bizler de bayrama camimizi temizleyelim dedik." ifadelerini kullandı.

"Sporcuların örnek davranışı karşısında çok duygulandık"

Hemşin köyü muhtarı Ayhan Kibar ise milli sporcuların örnek davranışı karşısında çok duygulandıklarını kaydetti.

Gençlerin yardım talebini memnuniyetle karşıladıklarını, çalışmadan köylülerin de çok mutlu olduğunu anlatan Kibar, "Ramazan ayında gelmişler, bizleri düşünüyorlar sağ olsunlar. İnşallah yurt dışındaki büyük müsabakalara gittiklerinde bayrağımızı göndere çekerler ve bizi gururlandırırlar. Bunun için kendilerine bu camide dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ecdad yadigarı camiler yıllara meydan okuyor

Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğe sahip Orhan Gazi Camisi, mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Caminin bahçesinde, Osmanlı dönemine ait mezar taşları göze çarpıyor.

Alt kısmı yığma taşlarla üstü ahşaptan inşa edilen cami, inanç turizminde önemli bir konumda bulunuyor.

Cuma Camisi de çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş kerestelerden oluşan yapısıyla görenleri büyülüyor.

Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında ise çandı tekniği kullanılarak inşa edilen cami, aynı zamanda ibadet turizmi açısından normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı bekliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ecdat yadigarı asırlık camileri bayrama hazırlayan milli sporcular dayanışma örneği gösteriyor - Son Dakika


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