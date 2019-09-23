Son Dakika Haberleri: Ece Gürsel ölen köpeğinin dövmesini yaptırdı
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Ece Gürsel ölen köpeğinin dövmesini yaptırdı

46 dakika önce

Ünlü manken Ece Gürsel, Bursa'da pet market açılışında, elbisenin kenarından gözüken dövmesini göstererek, "15 yaşında olan köpeğimi daha yeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onun dövmesini vücuduma yaptırdım" dedi.

Ece Gürsel ölen köpeğinin dövmesini yaptırdı, System.String[]

Ünlü manken Ece Gürsel, Bursa'da pet market açılışında, elbisenin kenarından gözüken dövmesini göstererek, "15 yaşında olan köpeğimi daha yeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onun dövmesini vücuduma yaptırdım" dedi.


Manken Ece Gürsel, bir pet market açılışına katıldı. Açılışta renkli görüntüler yaşandı. Bol bol alışveriş yapan müşteriler zengin ürün çeşidi karşısında oldukça memnun kaldı. Açılışa ünlü mankenler Vahe Kılıçarslan ile Ece Gürsel de katıldı. Açılışta konuşan Gürsel, elbisenin kenarından gözüken dövmesini göstererek, "Hayvanlarla bağım çok güçlüdür, 15 yaşında olan köpeğimi daha yeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onun için vücuduma dövmesini yaptırdım" dedi. - BURSA

Ece Gürsel, Manken, Bursa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:42 Kaynak: İHA
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