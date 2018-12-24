Son Dakika Haberleri: Ece Seçkin Hayranlarıyla Buluştu

Ece Seçkin Hayranlarıyla Buluştu

12 dakika önce

Ünlü sanatçı Ece Seçkin Fethiye'de bir alışveriş merkezinin gerçekleştirdiği etkinlikle sevenleriyle bir araya geldi.

Ece Seçkin Hayranlarıyla Buluştu, System.String[]
Ünlü sanatçı Ece Seçkin Fethiye'de bir alışveriş merkezinin gerçekleştirdiği etkinlikle sevenleriyle bir araya geldi. Ücretsiz konser için, alışveriş merkezi dışında uzun kuyruklar oluştu.

Fethiye'de bir AVM son dönemin en beğenilen isimlerinden Ece Seçkin'i sevenleriyle buluşturdu. Ücretsiz olan konsere yüzlerce kişi akın etti. Alışveriş merkezi dışında uzun kuyruklar oluştu. Dansçılarıyla birlikte sahneye çıkan Ece Seçkin "Sayın Seyirciler", "Olsun", "Adeyyo", "Aman Aman" ve 2018 yılına damgasını vuran "Dibine Dibine" isimli şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Ece Seçkin özellikle genç hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:43 Kaynak: İHA

Fethiye, Ece Seçkin, Magazin
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