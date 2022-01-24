Üye Girişi
ECOWAS, Burkina Faso'daki "darbe girişimini" kınadı - Son Dakika

ECOWAS, Burkina Faso'daki "darbe girişimini" kınadı

24.01.2022 19:45
ECOWAS, Burkina Faso'daki "darbe girişimini" kınadı

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso'da Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin askerler tarafından alıkonulmasını darbe girişimi olarak nitelendirerek, söz konusu olayı kınadı.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Burkina Faso'da Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin askerler tarafından alıkonulmasını darbe girişimi olarak nitelendirerek, söz konusu olayı kınadı.

Burkina Faso'da Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin askerler tarafından alıkonulmasının ardından Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Kabore'nin askerler tarafından alıkonulmasını darbe girişimi olarak nitelendirerek, söz konusu olay kınadı. ECOWAS, "Pazar gününden bu yana bir darbe girişimiyle karakterize edilen Burkina Faso'daki siyasi ve güvenlik durumunun evrimini büyük bir endişeyle izliyor" ifadelerini kullanarak, "ECOWAS bu son derece ciddi eylemi kınıyor" dedi.

ECOWAS, orduyu Kabore'nin fiziksel sağlığından sorumlu tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Kabore'nin başkent Ouagadougou'daki ikametgahı çevresinde gece boyunca yoğun silah seslerinin ardından, dört güvenlik kaynağı ve bir diplomat basına verdiği demeçte, Kabore'nin bir ordu kampında isyancı askerler tarafından gözaltına alındığını aktarmıştı. Biri Kabore'ye yakın olmak üzere diğer iki güvenlik kaynağı ise, Kabore'nin güvenliği için başka bir yere götürüldüğünü öne sürüldü.

Kabore'nin nerede olduğu ve sağlık durumu bilinmiyor. Kabore'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ise, "Milletimiz zor anlar yaşıyor. Tam bu anda demokratik normlarımızı korumalıyız. Silahlara sarılanları, ulusun yüksek çıkarları için onları bırakmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verildi. Paylaşımı Kabore'nin mi yoksa başka birinin mi yaptığı henüz netlik kazanmadı.

Ne olmuştu?

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da dün itibarıyla askeri kamplarda duyulan silah seslerinin bugün de başkanlık sarayı çevresinde duyulduğu bildirilmiş, askerler dün başlayan olaylarda Genel Kurmay Başkanı ile İstihbarat Servisi Başkanlarının görevden alınmasını ve örgütlerle savaşmak için daha fazla kaynak sağlanmasını talep etmişti. Askerler ayrıca, yaralı askerlere daha iyi bakılmasını ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de daha fazla yardım yapılmasını istemişti.

Askerleri desteklemek için sokaklara çıkan yüzlerce kişi, iktidardaki İlerleme İçin Halk Hareketi Partisi (MPP) merkezini ateşe vermiş, yetkililer olayların ardından bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Hükümet darbe iddialarını reddetmiş ve krizin kontrol altına alındığı belirtmişti.

Öte yandan, ülkede geçtiğimiz hafta 11 asker, darbe planlama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Darbe Girişimi, Burkina Faso, Darbe, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ECOWAS, Burkina Faso'daki 'darbe girişimini' kınadı - Son Dakika


İstanbul'da kar etkisini arttırıyor! Metrobüsler tıklım tıklım doldu, araçlar yolda kaldı İstanbul'da kar etkisini arttırıyor! Metrobüsler tıklım tıklım doldu, araçlar yolda kaldı         
19:53
AFAD'dan açıklama: 74 bin 115 personel görevlendirildi AFAD'dan açıklama: 74 bin 115 personel görevlendirildi         
19:24
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
19:52 İstanbul'da kar etkisini arttırıyor! Metrobüsler tıklım tıklım doldu, araçlar yolda kaldı
19:51 Acun'un hamlesi Galatasaray'a ilaç gibi gelecek!
19:34 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sedef Kabaş değerlendirmesi: Ahlaksızca bir tabir
19:33 Bebeğini emziren kadına kocasının verdiği destek sosyal medyayı mest etti
19:32 Sedef Kabaş'ın tutuklanmasının ardından RTÜK'ten TELE 1'e ağır ceza
19:23 AFAD'dan açıklama: 74 bin 115 personel görevlendirildi
19:14 Stefan Kuntz'dan milli futbolcu için olay benzetme!
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç ve Erdoğdu hakkında suç duyurusu
18:56 Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım
18:48 Son Dakika: İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan girişler durduruldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 19:58:19. #1.13#
SON DAKİKA: ECOWAS, Burkina Faso'daki "darbe girişimini" kınadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement