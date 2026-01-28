Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Galip - Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Galip

Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Galip
28.01.2026 23:09
Eczacıbaşı Dynavit, OK Zeleznicar Lajkovac'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Stysiak en skorer oyuncu oldu.

Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Hala Sportova Lajkovac

HAKEMLER: Serena SALVATI (ITA), Maciej TWARDOWSKI (PL)

OK ZELEZNİCAR LAJKOVAC: Racheva, Filipovic, Savic, Sakradzija, Koprivica, Jonjev, Pakic (L), Korolija, Stanojevic, Zivanovic

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ebrar, Maglio, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Simge (L), Meliha, Boden, Smrek

SETLER: 15-25, 16-25, 17-25

SÜRE: 65 dakika (21, 21, 23)

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi beşinci maçında Sırbistan ekibi OK Zeleznicar Lajkovac'a konuk olarak rakibini deplasmanda 25-15, 25-16 ve 25-17'lik skorlarla 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit maça etkili başladı. Ebrar Karakurt ile etkili hücumlar bulan konuk ekip farkı kısa sürede 10 sayıya kadar açmayı başardı. Savunmada oyun organizasyonunu başarılı kurarak seti zorlanmadan 25-15 kazandı ve mücadelede 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setine de etkili başlayan turuncu beyazlılar, rakibinin oyun organizasyonunu bozmayı başardı. Setin ortalarına doğru farkı açan konuk ekip, bu bölümde Stysiak ve Yaprak'tan önemli katkılar buldu. Farkın erimesine izin vermeyen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-16 kazanarak maçı kazanmaya bir adım daha yaklaştı.

Ev sahibi ekip maçın son seti olan üçüncü sette maça tutunmaya çalışsa da Eczacıbaşı Dynavit rakibine izin vermedi. Orta oyuncu rotasyonundan önemli sayılar bulan konuk ekip, kenardan gelen oyuncularından da pozitif katkı buldu. Maç boyu sürdürdüğü istikrarına son sette de devam eden turuncu beyazlılar seti 25-17 maçı ise 3-0 kazanarak rakibine set vermeden evine döndü.

Galibiyetin ardından başarılı pasör Dilay Özdemir maçın en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

Aldığı 13 sayıyla Magdalena Stysiak karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettiği 12 sayıyla ise Emily Maglio galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular toplamda 13 blok ve 3 servis sayısı elde etti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit 3-0 Galip - Son Dakika

