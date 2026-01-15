Eczacıbaşı Dynavit, Olympiacos\'u 3-0 yendi

SALON: Eczacıbaşı Spor
HAKEMLER: Eldar Zulfugarov, Wojciech Maroszek
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Maglio, Smrek
OLYMPIACOS PIRAEUS: Stevanovic, Di Iulio, Carcaces, Terzoglou, Kubura, Abderrahim, Artakianou (L), Sampati (L), Oikonomidou, Coneo, Dimitriou.
SETLER: 25-18, 25-15, 25-19
SÜRE: 75 dakika (24', 22', 29')
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında evinde konuk ettiği Yunan ekibi Olympiacos Piraeus takımını 25-18, 25-15 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup etti.
