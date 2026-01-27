Eczacılar Ödemeleri Bekliyor - Son Dakika
Eczacılar Ödemeleri Bekliyor

27.01.2026 10:41
TEİS, Suriyeli sığınmacıların reçete bedellerinin 5 aydır ödenmediğini açıkladı.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Suriyeli sığınmacılara ait reçete bedellerini 5 aydır ödemediğini belirterek, "Ödenmeyen fatura bedellerinin sonucu olarak, eczacılar da depo ödemelerini yapamıyor. Ödenmeyen fatura bedelleri yüzünden, bir süre sonra eczacılar Suriyeli mültecilerin ilaçlarını depodan temin edemeyecek ve sistem aksayacaktır" dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Suriyeli sığınmacılara ait reçete bedeli ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Protokol kapsamında usulüne uygun fatura kesen eczacıların ödemelerini alamadığını belirten Saydan,  geciken ödemelerin bir an önce yapılması çağrısında bulundu.

Saydan, "Göç İdaresi Başkanlığı, 2025 yılının Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait Suriyeli Sığınmacılara ait reçetelerin fatura bedellerini eczacılara hala ödemedi. Eczacıların daha fazla mağduriyet yaşamaması ve hizmetin aksamaması adına 5 ay geciken ödemelerin bir an önce yapılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Suriyeli hastaların ilaç tedariki büyük bir sorun olacaktır"

Eczacıların ekonomik sorunlarla boğuştuğunu söyleyen Saydan, bu durumun deprem bölgesinde hizmet veren meslektaşlarını daha da fazla etkilediğini belirterek, "Faturalarını, KDV ve vergilerini düzenli olarak ödeyen meslektaşlarımızın biran önce mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" diyerek şöyle devam etti:

"Ödenmeyen fatura bedellerinin sonucu olarak, eczacılar da depo ödemelerini yapamıyor. Bu sebeple depolara vade farkı ve gecikme faizi ödemek zorunda kalan eczacılar maddi bir darboğaza giriyor. 5 ay sonra gelen fatura bedellerinin de enflasyon karşısında eridiğini görüyoruz. Ödenmeyen fatura bedelleri yüzünden, bir süre sonra eczacılar Suriyeli mültecilerin ilaçlarını depodan temin edemeyecek ve sistem aksayacaktır. Yetkili kurumun bu konuya bir an evvel el atması gerekiyor. Ödemelerin zamanında yapılacak şekilde düzenlenmesi hem toplum sağlığı için hem de eczacılarımızın sürdürülebilir sağlık hizmeti verebilmesi için şarttır. Aksi takdirde Suriyeli hastaların ilaç tedariki büyük bir sorun olacaktır.

TEİS olarak bu sorunun ulusal halk sağlığı sorununa dönüşmemesi için ilgili ve yetkili birimlerden gecikmiş olan fatura bedellerinin bir an önce ödenmesini ve kalan reçete kontrollerinin çabuklaştırarak ödemesinin tahsis edilmesini böylelikle eczacılarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, TEİS, Son Dakika

