Son Dakika Haberleri: Eczacılara "Pregabalin" Uyarısı

Eczacılara "Pregabalin" Uyarısı

56 dakika önce

Türkiye Eczacıları Birliği (TEB) 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "pregabalin" etken maddesi ihtiva eden ilaçlar hakkında eczacıları uyardı.

Eczacılara
Türkiye Eczacıları Birliği (TEB) 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "pregabalin" etken maddesi ihtiva eden ilaçlar hakkında eczacıları uyardı. Pregabalin etken maddesi ihtiva eden ilaçların farklı amaçlarda kullanılabildiğini belirten Karacan, eczacıların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Samsun Eczacı Odasının, "E-Buluşmalar" başlığı altında düzenlediği eğitim programının üçüncüsü "Nörolojik Hastalıklar" konferansı yapıldı.

" 1 Nisan'dan itibaren yeşil reçete kapsamına alınıyor"

Samsun Eczacı Odası Konferans Salonunda yapılan toplantıda meslektaşlarına yönelik açıklamalarda bulunan Ecz. Karacan, "Meslektaşlarımız bu pregabalin konusunda daha dikkatli olmalı. Hiç ummadığınız yakınınız, eczane personeli, eşiniz, çocuğunuz pregabalin tüccarlığı yapıyor olabilir. Lütfen eczanenizi kontrol edin. Bununla ilgili cezalar kesiliyor. Bu işin sorumlusu sizsiniz. Lütfen eczanenizi ay sonuna kadar yeşil reçete kontrol eder gibi pregabalinlerinizi kontrol ediniz. Kendinizi korumak için bunu yapmak zorundasınız. 7 tane ilde operasyon yapıldı. 9 eczacı içeri atıldı iki gün önce. Başımıza haksız yere ne geleceğini bilemeyebiliriz. Böyle şeyler olmasın diye uyarıyorum. Pregabalinin 1 Nisan'dan itibaren yeşil reçete kapsamına alınıyor. Bu konuda başımızın ağırmaması ve mağdur olmamamız için daha dikkatli olmamız gerekir" dedi.

Karacan'ın açılış konuşmasının ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Kürşad Akpınar, inme ve migren hakkında bir sunum yaptı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

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