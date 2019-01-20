Son Dakika Haberleri: Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehtap Uysal Atandı

Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehtap Uysal Atandı

30 dakika önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehtap Uysal atandı.

Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehtap Uysal Atandı, System.String[]
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mehtap Uysal atandı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent'in uhdesinde olan Eczacılık Fakültesi Dekanlığını Prof. Dr. Mehtap Uysal devraldı. Devir teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Levent, görevi devralan Prof. Dr. Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması temennisiyle, çalışmalarında başarılar diledi.

Üniversite üst yönetiminin de hazır bulunduğu törende konuşmaların ardından çiçek takdimi yapıldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:59 Kaynak: İHA

Rektör, Erzincan, Uysal, Güncel
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