Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü - Son Dakika
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Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü

27.05.2022 20:54

Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndüŞANLIURFA Şanlıurfa'da bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eczanede oturan müşterilerin mermilerin hedefi olmaktan yere yatarak son anda kurtuldukları gözlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaşandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısındaki ara sokakta yer alan eczaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mermi başını sıyırdı

Görüntülerde bazı müşterilerin eczaneden ilaç aldığı sırada mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldukları gözlendi. Sandalyede oturan bir müşterinin silah sesini duyduktan sonra yere yatmadan önce dönüp baktığı ve merminin başını sıyırıp geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay yerine giden polis ekipleri, çevredeki kamera kayırlarını inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü
Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü
Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü
Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü

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Kaynak: İHA

Karaköprü, Şanlıurfa, Esentepe, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eczaneye düzenlenen silahlı saldırıda müşteriler ölümden döndü - Son Dakika


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