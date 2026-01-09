Edirne Barajları Yağışlarla Canlandı

Edirne'de son günlerde etkili olan yağışlar, kente su sağlayan barajların doluluk oranlarını artırdı.

Yaz aylarındaki kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle doluluk oranları kritik seviyelere düşen Süloğlu ve Kadıköy barajlarına, sağanak yağışlar can suyu oldu.

Toplam kapasitesi 50 milyon metreküp olan Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 18'den yüzde 23'e yükseldi.

Barajdaki su miktarı yaklaşık 3 milyon metreküp artarak 9 milyon metreküpten 12 milyon metreküpe çıktı.

Sağanak yağışlar, Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesini de artırdı.

Su tutma kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajda, yaklaşık 1,5 milyon metreküplük, "ölü hacim" olarak adlandırılan su bulunuyordu. Edirne'ye su sağlayan Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'ndaki su miktarı da 6 milyon metreküpten 10,5 milyon metreküpe yükseldi.