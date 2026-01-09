Edirne Barajları Yağışlarla Canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne Barajları Yağışlarla Canlandı

09.01.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de etkili yağışlar barajların doluluk oranlarını artırdı, Süloğlu ve Kadıköy'de su seviyeleri yükseldi.

Edirne'de son günlerde etkili olan yağışlar, kente su sağlayan barajların doluluk oranlarını artırdı.

Yaz aylarındaki kuraklık ve sıcak havaya bağlı buharlaşma nedeniyle doluluk oranları kritik seviyelere düşen Süloğlu ve Kadıköy barajlarına, sağanak yağışlar can suyu oldu.

Toplam kapasitesi 50 milyon metreküp olan Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 18'den yüzde 23'e yükseldi.

Barajdaki su miktarı yaklaşık 3 milyon metreküp artarak 9 milyon metreküpten 12 milyon metreküpe çıktı.

Sağanak yağışlar, Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesini de artırdı.

Su tutma kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajda, yaklaşık 1,5 milyon metreküplük, "ölü hacim" olarak adlandırılan su bulunuyordu. Edirne'ye su sağlayan Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'ndaki su miktarı da 6 milyon metreküpten 10,5 milyon metreküpe yükseldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kadıköy, Süloğlu, Güncel, Edirne, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Barajları Yağışlarla Canlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:08:18. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne Barajları Yağışlarla Canlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.