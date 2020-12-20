Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1 - Son Dakika

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1

20.12.2020 15:15
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1, System.String[]

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Hidayet Zeybek (xx), Kerem İlitangil (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Eycan (xxx), Alper (xx) (Dk. 65 Özcan x), Ahmet (xxx), Burak (xx) (Dk. 87 Enes), Ufuk (xx), Osman (xxx), Oğuz (xxx), Cuma (xx) (Dk. 56 Saruhan xx), Yusuf Can (xx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Hidayet Zeybek (xx), Kerem İlitangil (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Eycan (xxx), Alper (xx) (Dk. 65 Özcan x), Ahmet (xxx), Burak (xx) (Dk. 87 Enes), Ufuk (xx), Osman (xxx), Oğuz (xxx), Cuma (xx) (Dk. 56 Saruhan xx), Yusuf Can (xx) (Dk. 65 Burak Can), Berke (xxx)EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR: Cihan (x) - Barış (xx), Mehmet (x), Anıl (x) (Dk. 85 Yiğit), Oğuzhan (xx), Ahmet (x), Hasan (x) (Dk. 75 Berk x), Ferdi (xx), Enis (xx), İlyas (x) (Dk. 46 İlyas x), Harun (x)GOLLER: Dk. 17 Oğuz, Dk. 75 Berke, Dk. 90 Enes (Bucaspor 1928), Dk. 52 Ahmet (Edirnespor)SARI KARTLAR: Alper (Bucaspor 1928), Hasan, İlyas, Oğuzhan (Edirnespor)

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Fatsa Belediyespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen zirve yarışındaki Bucaspor 1928, evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 3-1 yenerek yoluna devam etti. Sarı-lacivertliler 17'nci dakikada Oğuz'un golüyle perdeyi açtı. İlk yarı 1-0 Bucaspor 1928'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

Konuk Edirnespor 52'nci dakikada Ahmet'le skora dengeyi getirdi. İzmir ekibi 75'inci dakikada Berke ile yeniden öne geçerken, son sözü 90'ıncı dakikada Enes söyledi. Bucaspor bu sonuçla 32 puana yükselip ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertli ekip, devrenin son maçları öncesi rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.


Edirne Belediyesi, Edirnespor, Bucaspor, Zeybek, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1 - Son Dakika Spor


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