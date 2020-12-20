Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 3-1

Konuk Edirnespor 52'nci dakikada Ahmet'le skora dengeyi getirdi. İzmir ekibi 75'inci dakikada Berke ile yeniden öne geçerken, son sözü 90'ıncı dakikada Enes söyledi. Bucaspor bu sonuçla 32 puana yükselip ikinci sıradaki yerini korudu. Sarı-lacivertli ekip, devrenin son maçları öncesi rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Fatsa Belediyespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen zirve yarışındaki Bucaspor 1928, evinde Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'u 3-1 yenerek yoluna devam etti. Sarı-lacivertliler 17'nci dakikada Oğuz'un golüyle perdeyi açtı. İlk yarı 1-0 Bucaspor 1928'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak