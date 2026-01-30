Edirne Çiftçileri Geleceği Toprağa Ekiyor - Son Dakika
Edirne Çiftçileri Geleceği Toprağa Ekiyor

Edirne Çiftçileri Geleceği Toprağa Ekiyor
30.01.2026 09:52
Uzunköprü'de çiftçilik yapan İlter ailesi, tarlada?? düzenli çalışarak çocuklarının geleceğini inşa ediyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çiftçilik yapan aile, yılın dört mevsimi tarlada çalışıyor. Sabahın ilk ışığında başlayan mesai, akşam karanlığına kadar sürüyor. Çift, toprağa verdikleri emekle hem geçimini sağlıyor hem de çocuklarının geleceğini inşa ediyor.

Kasım ayında ekilen ıspanakların hasadına başladıklarını anlatan Kemal İlter, ürünleri tek tek kesip yıkadıktan sonra pazara hazırladıklarını söyledi. Yaklaşık 200 metrelik alanda yapılan hasat, sadece bir ürün değil, aylar süren emeğin karşılığı.

Deneyerek, üreterek ayakta kalıyorlar

Aynı tarlada denemek için Japon turpu ektiklerini belirten İlter, "Asıl işimiz tarım. Buğday, ayçiçeği ve arpa ekiyoruz. Evimizde ineklerimiz var. Ne kazanıyorsak alın terimizle kazanıyoruz" dedi.

Tarladan üniversite sıralarına

İki çocuğunu üniversitede okutmanın gururunu yaşayan İlter, oğlunun Balıkesir'de mimarlık okuduğunu, kızının ise eğitimini tamamlayarak Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde işe başladığını söyledi. İlter ailesi için her hasat, çocukların geleceğine atılan bir adım oldu.

Balıkçılık da yapıyorlar

Altınyazı Barajı'nda balıkçılık da yaptıklarını anlatan Kemal İlter, "Teknemiz, ağlarımız var. Traktörle tarlayı sürüyor, barajda balık tutuyoruz. Yazın biber ve patlıcan ekeceğiz. Umudumuz bereket" diye konuştu.

Ürünler doğrudan pazara

Hasadı tamamlanan ıspanaklar traktöre yüklenirken konuşan İlter, "Yarın Uzunköprü Perşembe Pazarı'nda olacağız. Ürünümüzü aracısız, doğrudan vatandaşla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Toprakla kurulan bir hayat

Yıl boyunca planlı üretim yaptıklarını anlatan İlter, kavun, karpuz, biber, salatalık, bezelye ve ıspanakla geçen bir ömrü özetleyerek, "Kesmesi zor, yıkaması zor ama bu toprağı seviyoruz. Biz üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Zor ama vazgeçmiyoruz"

Çiftçi eşi Sibel İlter ise tarladaki emeğin kolay olmadığını vurgulayarak, "Tarlada çalışmak zor ama çocuklarımızın geleceği için buna değer. Başka çaremiz yok, vazgeçmiyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

