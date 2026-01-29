Edirne'de 5 Kişi Su Baskınından Kurtarıldı

EVDE MAHSUR KALAN 5 KİŞİ KURTARILDI

Edirne'de etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. 100'üncü Yıl Mahallesi'nde, eski Kırklareli Yolu üzerindeki su baskınları yaşandı. İki müstakil evde mahsur kalanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile Mahalle Afet ve Arama ve Kurtarma Gönüllüsü ekiplerin bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. İş makinelerinin de destek verdiği çalışmada iki evde mahsur kalan 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Edirne'de kuvvetli yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Umut IŞIK/EDİRNE,