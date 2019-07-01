Son Dakika Haberleri: Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı

49 dakika önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 515 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 515 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü, Lalapaşa, Keşan ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Tunus, Afganistan, Filistin, Libya, Cezayir, Pakistan, Fas, Mısır, Irak, İran, Suriye ve Yemen uyruklu 515 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:18 Kaynak: AA
il jandarma komutanlığı, piyade, edirne, Güncel
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