Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı
49 dakika önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 515 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:18 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 515 düzensiz göçmen yakalandı.
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Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. İpsala
, Uzunköprü
, Lalapaşa
, Keşan
ve Meriç
ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Tunus
, Afganistan
, Filistin
, Libya
, Cezayir
, Pakistan
, Fas
, Mısır
, Irak
, İran
, Suriye
ve Yemen
uyruklu 515 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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