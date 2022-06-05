Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti

05.06.2022 17:44
Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti

EDİRNE (İHA) – Edirne'de evinde eşiyle tartışan şahıs, 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de evinde eşiyle tartışan şahıs, 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Yusuf Akbaş ve eşi Hasibe Akbaş arasında çıkan tartışma sonucu cinnet geçiren koca, eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kendisini de vurarak intihar etti. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş, çocuğunu arayarak evde silahla vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akbaş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasibe Akbaş da hayatını kaybetti. 7 çocuk sahibi çift, köy mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Edirne'de eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren 85 yaşındaki kişi intihar etti Edirne'de eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren 85 yaşındaki kişi intihar etti Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı Dünya Çevre Günü 'İlk adım çevre yürüyüşü' ile kutlandı
Kaynak: İHA

Azatlı, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de 60 yıllık eşini av tüfeğiyle vurdu, ardından intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement