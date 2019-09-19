- Edirne'de Ahilik Şedi kuşanıldı

EDİRNE - Edirne'de, Ahilik Haftası'nın 32. yıldönümü kapsamında, 2019 yılının Ahisi 55 yıllık esnaf olan 79 yaşındaki İsmail Bodur seçildi. Bodur'a, düzenlenen törenle şedi kuşanıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Şed kuşanma' törenine, Ediren Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Emre Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri, Edirne Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cingöz ve oda başkanları katıldı.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Cingöz, "Bugün burada Ahilik Haftası'nı ifa etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Haftanın esnaf ve sanatkarlara hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal tarafından bu yılın ahisi seçilen 55 yıllık esnaf olan İsmail Bodur'a, kalfasına ve çırağına şed kuşanıldı.

Öte yandan, Ahilik Haftası'nın 32. yıldönümü kapsamında, Edirne Fotoğraf Derneği tarafından gerçekleştirilen 'İşinin Ustaları, 41 usta 41 yaşam' isimli fotoğraf sergisinin de açılışı gerçekleştirildi.