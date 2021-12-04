Üye Girişi
Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı - Son Dakika

Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

04.12.2021 11:48
Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

Edirne'de AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı.

Edirne'de AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı.

Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Partinin neferlerinin her zaman eğitime inanan, kendini geliştiren, kendine güvenen bireyler olduğunu söyledi.

Aynı zamanda teşkilat bilincini, birlik ve beraberliği pekiştirerek diri tutacak gelişmelere de açık ve hazır olduklarını belirten İba, "İşte bu teşkilat akademimiz de bizleri bir tutacak, diri tutacak ve içimizdeki güçlü dinamikleri harekete geçirecektir. Bu iki günün sonunda, her zamankinden daha da güçlü, her zamankinden daha da 'biz' ve her zamankinden daha da 'bir' olacağız." diye konuştu.

Batının milli ekonomiyi hedef aldığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız zalimlere 'Bir dakika' dedi. Ne zaman ki bu ülke, sanayide, savunmada, bilimde fersah fersah yol kat etmeye başladı, ne zaman ki bu ülke, üreticisini girişimcisini destekledi, ne zaman ki bu ülke, denizleri aşan yollar, dağları delen köprüler yapmaya başladı, ne zaman ki bu ülke, hava yolunu halkın yolu yaptı, işte o zaman, Batı, karşısındaki güçlü Türkiye ile yüz yüze geldi. Elbette ki güçlü Türkiye, çıkar odaklarının işine gelmedi. Şimdi de ülke siyasetimizi ekonomik araçlarla dizayn etmeye çalışıyorlar. Bilmedikleri şey şu. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlar. Bizler o ilk adımı yıllar önce atan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz."

İnanç ve milli şuurla, inanmışlıkla, ekonomik saldırıların da üstesinden geleceklerini dile getiren İba, devletin her zaman milletinin yanında olduğunu, milletin de devleti asla yalnız bırakmayacağını vurguladı.

İçinden geçilen günlerin milletin varoluş mücadelesinin günleri olduğunu aktaran İba, "Bizler burada, sahibi Türk milleti olan bir davanın temsilcileriz. Bizler vatan aşkıyla hizmet etme amacıyla milletimizin gönlünde yer edinmiş bir davanın temsilcileriyiz. Bizi sıradan bir siyasi partiden farklı kılan da işte tam olarak bu aşk bu gönül birliğidir." ifadelerini kullandı.

İba'nın konuşmasının ardından AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun bir sunum gerçekleştirdi.

Gün boyunca sunumlarla devam edecek eğitim programı yarın sona erecek.

Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı
Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

Togo Cumhuriyeti, Ne zaman, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, voleybol tarihinin en pahalı transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Egonu'ya çılgın rakam 11:46 Fenerbahçe, voleybol tarihinin en pahalı transferini yapıyor! Dünyanın en iyisi Egonu'ya çılgın rakam
Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya suçlama 11:34 Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya suçlama Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı

Son Dakika Haberleri
11:47 İbrahim Uslu yorumladı: Kılıçdaroğlu artık kenarda durup izlemeyecek!
11:36 Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu!
11:34 Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya suçlama
11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor
11:14 Futbol dünyasının kaptanından kötü haber! Eski Fenerli Kjaer sezonu kapattı
11:12 Dumbell kedi sosyal medyanın yeni gözdesi oldu! Kas gelişimi durdurulamıyor
11:02 Evini yılanlar istila edince çareyi milyon dolarlık evi yakmakta buldu!
10:55 Yeni aşı araştırması! En iyi koruma üçüncü dozda!
10:53 Ciciş Kardeşler DJ'liği bırakıp şarkıcılığa göz kırptılar
10:52 Manda sütünden doğal salep! Kilosu 800, fincanı 18 lira!
İbrahim Uslu yorumladı: Kılıçdaroğlu artık kenarda durup izlemeyecek! İbrahim Uslu yorumladı: Kılıçdaroğlu artık kenarda durup izlemeyecek!         
11:47
Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu! Kripto para piyasası tepetaklak! 500 milyar dolar buhar oldu!         
11:37
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 11:53:52. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement