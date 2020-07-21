Edirne'de "anız yakmayın" uyarısı - Son Dakika

TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfü Açar, anızların yakılmasının toprak kayıplarına neden olduğunu bildirdi.

Açar, gazetecilere, Trakya bölgesinde hububat hasadının ardından anız yangınlarında bir artış yaşandığını söyledi.

Anızın yanmasıyla hem toprağa hem de çevreye ciddi zararlar verildiğini belirten Açar, şunları kaydetti:

"Özellikle biçerdöverlerin kullanıma girdiği yıllarda oluşan fazla sapların o yıllarda yok edilmesi anlamında anız alanlarının yakılması bir alışkanlık haline geldiği görülmektedir. Ancak anız yangınlarının topraklara verdiği zararların anlaşılması neticesinde devlet ciddi anlamda tedbirler alarak cezai müeyyideler uygulamaya başlamıştır. Burada durulması gereken husus, yangınların üretim alanlarına, ormanlara ve yerleşim alanlarına verdiği zararların boyutlarının anlaşılması olmalıdır. Kısacası çevreye verilen zararların boyutlar anlaşılmalıdır."

Açar, anız yangınlarının zararlarının çok farklı boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "Anızların yakılması demek toprağın yakılması demektir. Toprak içerisinde milyonlarca canlının yanması demektir. Özellikle pulluk tabakası olarak tarif edilen bitki gelişim bölgesi yanması demektir. Kısacası canlı toprak yok edilmektedir. Topraklarımız çölleşmeye yüz tutmaktadır. İdeal bir tarım toprağında organik yapının yüzde 2,5 seviyelerinde olması gerekirken bu yapının yüzde 1,5'lar seviyelerinde olduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.