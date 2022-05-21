Edirne'de asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de asayiş

21.05.2022 10:06
Edirne'de asayiş

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sabuni Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.E.K'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 0,21 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Parasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Edirne'de bir kişi parasının çalındığını öne sürerek polise şikayette bulundu.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde işyeri olan S.B. çantasındaki 4 bin liranın yerinde olmadığını fark etti.

S.B. parasının çalındığı iddiasıyla polis merkezine giderek M.K'dan şikayetçi oldu

Evinin önüne bıraktığı bisiklet çalındı

Edirne'de bir kişinin evinin önündeki bisiklet çalındı.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan S.T. bisikletini evinin önüne bıraktı.

Bir süre sonra buraya gelen S.T. bisikletini yerinde bulamayınca polise başvurdu.

YORUMLAR
500
Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Baba-oğul uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"
09:50 Miralem Pjanic'ten, Beşiktaş'a veda!
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
08:50 Somer Şef'e büyük şok! Devraldığı restoranın istinat duvarı çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 10:13:02. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement