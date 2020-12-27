DHA YURT ÖZEL HABER GÜNDEMİ - Son Dakika

Edirne'de, barajlarda doluluk oranı yüzde 46'ya ulaştı

EDİRNE'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanırken, aralık ayında metrekareye 68,8 kilogram yağış düştü, Meriç ve Tunca nehirlerindeki debiler 3 kat arttı, barajlarda doluluk oranı yüzde 46'ya ulaştı. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürü Erdinç Kuran, "Edirne'de bulunan barajların doluluk oranları yüzde 46 seviyesinde. Daha çok Meriç Nehri'nden doldurulup yazın sulamada kullanılıyorlar. Barajları da yüzde 100 doldurabilecek kapasitemiz var. Mayıs ayında başlayacak sulama mevsimine kadar bu barajları doldurmamız mümkün" dedi.

Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan ve üründe mahsul kayıplarına neden olup, göletleri kuruduğu Edirne'de aralık ayında metrekareye 68,8 kilogram yağış düştü. Edirne ve çevresinde yer yer oluşan susuzluk üreticileri tedirgin ederken, Devlet Su İşleri 11'inci Bölge Müdürü Erdinç Kuran, özellikle şehrin güney ve kuzeyindeki barajlarda doluluk oranının yüzde 46 seviyesinde olduğunu, olası kuraklık durumunda ise nehirlerin bu barajları yüzde 100 doldurabilecek kapasiteye sahip olunduğunu söyledi.

'BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI YÜZDE 46'

Kuran, Edirne'de Bulgaristan'dan dolan Tunca, Meriç ve Arda nehirlerinin bulunduğunu belirterek, bu nehirlerin kentte birleşip Meriç olarak Saros Körfezi'ne boşaldığını söyledi. Kuran, "Bu nehirlerin üzerinde baraj yapma imkanı olmadığı için bizim mevcut güneydeki arazileri sulamamız için off-stream dediğimiz yan havzalarda barajlarımız bulunmakta. Bunlara örnek verirsek Hamzadere Barajı, Altınyazı Barajı, Sultanköy Barajı ve Yenikarpuzlu Barajı gibi. Bunlar Meriç Nehri'nden dolduruldukları için doluluk oranları yüzde 46 seviyesinde. Daha çok Meriç Nehri'nden doldurulup yazın sulamada kullanılıyorlar" dedi.

'ÇÖMLEKKÖY BARAJI YAPILACAK, 56 BİN DEKAR ALAN SULANACAK'

Kuran, 2021 yılı yatırım programına alınmasıyla yapımını düşündükleri Çömlekköy Barajı'na da değinerek, " Tunca Nehri üzerinde yapabileceğimiz bir barajımız mevcut. Tunca Barajı, diğer adıyla Suakacağı Barajı. Yalnız bu barajın rezervinin yüzde 22'si Türkiye sınırları içerisinde, yüzde 78'i de Bulgaristan sınırı içinde yer almakta. Bu nedenle Bulgaristan'da da iki köy ve kömür havzaları rezerv bölgesinde kaldığı için Bulgaristan çekinceli yaklaşıyor. Sıcak bakmadıkları için bu projeden vazgeçildi. DSİ Bölge Müdürlüğümüz de bunu üzerine bu baraja alternatif olarak Çömlekköy Barajı projesini geliştirdi. Önümüzdeki yıl da bu projenin yatırım programına alınmasını teklif edip yapımını gerçekleştireceğiz. Burada 22 milyon metreküp su depolanacak, yaklaşık 56 bin dekar alan da sulanacaktır" diye konuştu.

'BARAJLARI YÜZDE 100 DOLDURABİLECEK KAPASİTEMİZ VAR'Söz konusu barajla, ihtiyaç halinde güney bölgelerine de su aktarımı yapılabileceğini dile getiren Kuran, "Edirne'nin kuzeyini sulamak için Çömlekköy Barajı'nı geliştirdik. Bu barajın şöyle bir faydası olacak. Mesela kuraklık yaşadık Meriç Nehri'nde, buradaki sudan Meriç bölgesi de yararlanabilecek sulamada. Öte yandan bahsettiğimiz barajları da yüzde 100 doldurabilecek kapasitemiz var. Mayıs ayında başlayacak sulama mevsimine kadar bu barajları doldurmamız mümkün. Meriç'te zaten şu anda akan su yaklaşık 250 metreküp/saniyede, Tunca'da 30 metreküp/saniye civarında. Bu sularla barajları doldurabiliriz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Meriç Nehri drone görüntüsüÇakmak Barajından detaylarDSİ Bölge Müdürü Erdinç Kuran açıklamaÇakmak barajından detaylarMeriç Nehri'nden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

=========================

Şiddet gördüğü eski eşi serbest bırakılan Rüya: Yaşamak istiyorum

İSTANBUL'un Bakırköy ilçesinde, 4 ay evli kaldığı ve 2 yıl önce boşandığı Rüya K.'yi (29) farklı tarihlerde darbedip, yaraladığı, evinin önünde ateş açarak, kaçtığı iddiasıyla tutuklanan Tarık K. (28), 6 ay sonra elektronik kelepçe takılmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren, can güvenliğinin olmadığını belirten ve evini polis nezaretinde terk eden Rüya K., "Beni, öldükten sonra kimse savunmasın. Ben öldükten sonra kimse 'Rüya için adalet' demesin. Ben şimdi adalet istiyorum, yaşamak istiyorum. Hayatıma devam etmek, çalışmak istiyorum" dedi.

İstanbul Bakırköy'de, 2 yıl önce şiddet gördüğü için boşanan Rüya K., eski eşi Tarık K. tarafından iddiaya göre, temmuz ayında hem evinde hem de iş yerinde darbedildi. Bir süre sonra eski eşine tehdit mesajları atan Tarık K., Rüya K.'nin evinin önünde silahla havaya ateş açtı. Kendisini 'polis' gibi gösteren ve 29 suçtan dava dosyası olduğu belirlenen Tarık K., Beylikdüzü'nün Sahil Mahallesi'ndeki terk edilmiş villada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildi. Tarık K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Tarık K., yaklaşık 6 ay tutuklu kaldıktan sonra perşembe günü, Bakırköy 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, elektronik kelepçe takılarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rüya K. de eski eşinin tahliye edilmesi üzerine can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle yaşadığı evi polis nezaretinde terk etti.

'BOŞANDIKTAN SONRA ŞİDDETİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ'Rüya K., Tarık K. ile 4 ay evli kaldığı süreçte birçok kez şiddete maruz kaldığını belirterek, "Bu 4 aylık evlilik sürecinde birçok kez darbedildim. Bununla ilgili raporlar aldım. 2 yıl önce de boşandık. Ama boşandıktan sonra şiddetin ardı arkası kesilmedi. Ben bununla ilgili devlete sığındım, koruma kararı çıkarttım. Ama bu aldığım önlemler bir adım daha şiddete dönüştü. İş yerimi basıp, beni darbetti. Son olarak ise evimin önünde silahla ateş etti. Daha sonra ise yakalandı ve tutuklanarak, cezaevine girdi. Kendisi sahte polis kimliği ile gasp, yağma, hırsızlık gibi suçlardan hiçbir ceza almadı. Evimin önünde ateş ettiği silahla sahte polis kimliği, rozet, polis yeleği ve kamuflajlarla yakalandı ve bunlardan ceza almadı" dedi.

'TAHLİYE KARARINDAN SONRA NE ZAMAN ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'Yaşananlar sonrası sesini duyurmaya çalıştığını dile getiren Rüya K., "Kendi adımı medya aracılığıyla duyurdum. Öldürülen kadınlardan daha şanslıydım. Ama bu tahliye kararından sonra ne zaman öleceğimi düşünüyorum. Acaba beni dövüp can çekiştirerek mi öldürecek ya da silahından çıkacak kurşunla mı? Bence serbest kalmasının nedeni de dosyaya bakan savcının son anda değişmesi. Birleştirilen dosyalarım varken savcı, mahkemeden 5 dakika müsaade istedi. Biz dışarı çıktık. Bu sürede olay yeri incelemeleri, darp raporları, beni iş yerimde dövdüğü sırada kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinin hiçbirine baktığına ben inanmıyorum. 6 aylık ceza süresini göz önünde bulundurarak çıkardılar, bu adamı. Şimdi de haftanın 3 günü denetimli serbestlik verildi. Zaten denetimli serbestken benim iş yerim, evim basıldı; dayak yedim" diye konuştu.

'BEN ŞİMDİ ADALET İSTİYORUM, YAŞAMAK İSTİYORUM'Tarık K.'nin serbest bırakılmasıyla polis nezaretinde İstanbul'daki evini terk ettiğini dile getiren Rüya K., "Şu an farklı bir yerde yaşıyorum. Elektronik kelepçe beni ne kadar koruyabilir, bilmiyorum. Ben devlete sığınıyorum. Kadın cinayetleri bu kadar kolay olmamalı. Cezaların yaptırımı daha fazla olsa hiçbir kadın ölmeyecek. Ben buna inanıyorum. Ben bu süre zarfında çok yıprandım. Ailem, benden daha çok yıprandı. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz. Beni, öldükten sonra kimse savunmasın. Ben öldükten sonra kimse 'Rüya için adalet' demesin. Ben şimdi adalet istiyorum, yaşamak istiyorum. Hayatıma devam etmek, çalışmak istiyorum. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Elim, kolum bağlı" dedi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Öte yandan Rüya K., eski eşinin serbest bırakılması kararına avukatı aracılığıyla itiraz ettiklerini belirterek, Tarık K.'nin daha önceden işlediği suçlardan yargılanmasına da devam edildiğini kaydetti.