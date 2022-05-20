Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

20.05.2022 17:25
Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Edirne'de gümrük kaçağı 422 hava yastığı ve bin şişe kedi bakım losyonu ele geçirildi.

Edirne'de gümrük kaçağı 422 hava yastığı ve bin şişe kedi bakım losyonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler S.V. ve G.İ'nin bulunduğu aracı Kırklareli Kavşağı'nda durdurdu.

Araçta gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 422 hava yastığı, bin şişe kedi bakım losyonu ve 1376 değişik marka ve gramajda elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Edirne'de 15 şişe kaçak içki ele geçirildi Edirne'de 15 şişe kaçak içki ele geçirildi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Edirne, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement