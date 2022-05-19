Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı

19.05.2022 15:39

Edirne'de yapılan bir düğünde, düğün sahibinden para ve alkol isteyen grup, isteklerinin gerçekleşmemesini öne sürerek kavga çıkardı. Yaşanan olayda düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Olayda darp edilen düğün sahiplerinden biri yaptığı açıklamada, "Düğüne gelip bizden para ve alkol istediler. Düğünün bitmesinin ardından vereceğimizi söyledik. Ama dövmeye başladılar." dedi.

Edirne'nin Medrese Ali Bey Mahallesi'nde gelin ve damat düğün salonuna gitmek için arabaya bindiği esnada, ellerinde bıçak ve sopa bulunan bir grup genç, düğün sahibinden 'bahşiş' istedi.

5 KİŞİ YARALANDI

Düğün sahibinin bahşiş vermemesi üzerine çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın yaşandığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelileri gençler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Düğünde 'bahşiş' dehşeti: 5 yaralı

"SOPALAR, TAŞLAR, BIÇAK VE SİLAH VARDI"

Çıkan kavgada damadın ve gelinin babasının yaralandığını söyleyen mahalle sakinleri, korku dolu anları anlatırken, "Para istediler, her şey bir anda oldu. Sopalar, taşlar, bıçaklar, silahlar vardı" ifadelerini kullandı.

Düğünde 'bahşiş' dehşeti: 5 yaralı

"BİZDEN PARA VE ALKOL İSTEDİLER"

Olayda darp edilen düğün sahiplerinden biri de, "Düğüne gelip bizden para ve alkol istediler. Düğünün bitmesinin ardından vereceğimizi söyledik. Ama dövmeye başladılar. Ben de yaralandım" dedi.

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Kaynak: İHA

Medrese, Edirne, Düğün, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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