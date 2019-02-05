Son Dakika Haberleri: Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

36 dakika önce

Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalanırken,Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Değirmenci köyü ve Kırcasalih beldesinde şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı.

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalanırken,

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Değirmenci köyü ve Kırcasalih beldesinde şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 15 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri A.A. ve İ.Y. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:17 Kaynak: AA

Edirne Jandarma Komutanlığı, Uzunköprü, Edirne, Güncel
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