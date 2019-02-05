Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu
36 dakika önce
Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalanırken,Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Değirmenci köyü ve Kırcasalih beldesinde şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Uzunköprü
ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalanırken,
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Uzunköprü ilçesi Değirmenci köyü ve Kırcasalih
beldesinde şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 15 Pakistan
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla araç sürücüleri A.A. ve İ.Y. gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:17 Kaynak: AA
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