Edirne'de Emzirme Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde "Emzirme Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak yapılan etkinlikte anne ve bebeklere çeşitli hediyeler verildi.

Anne sütü ve Emzirme Polikliniği Emzirme Danışmanı Ebe Ruzgan Şenyıldız, anne sütünün bebeklerin beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Anne sütünün bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan enerji ve besin öğelerini içerdiğini aktaran Şenyıldız, şunları kaydetti:

"Anne sütü biyo yararlılığı yüksektir ve sindirimi kolaydır. Başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yarar sağlar. Doğumdan sonra annenin hızlı iyileşmesine yardımcıdır, yumurtalık ve meme kanser riskini azaltır, Annenin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlar. Anne ve Bebek dostu bir hastane olarak, emzirme polikliniğimizde anne ve gebelerimize anne sütünün öneminin bilincinde olmalarına ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Anne sütü ile beslenen bebekler bizim için sağlıklı nesiller yetiştirmek demektir."

Etkinliğe Edirne Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ali Kaya, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Talha Sütçü, hastane yöneticileri ve anneler katıldı.