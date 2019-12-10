Edirne'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
6 saat önce
Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:24 Kaynak: AA
Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 12'si kadın 14 kişi gözaltına alındı.
Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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