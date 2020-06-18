Edirne'de hasat edilen ilk kanola ticaret borsasında satıldı

Edirne'de hasat edilen ilk kanola Edirne Ticaret Borsasında (ETB) satıldı.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, hasat edilen ilk kanola satış için borsaya getirildi.

Sosyal mesafe kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen elektronik salon satışında, Çömlekakpınar köyünden Bülent Baştürk'ün ürettiği 4,5 ton kanola, Kurbanlar Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kilogramı 2,9 liradan satın alındı.

ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üretici Baştürk'ü kutlayarak, günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.